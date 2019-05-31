"Будь свободной, как птица": Dj NANA презентовала новый трек (Видео)

Популярная украинская Dj NANA выпустила новый суперхит, который приоткрывает дверь в мир откровенных желаний и перевоплощений. "Моя видеоработа на песню "Птица" - это история о том, что каждой девушке нужно взаимодействовать со своим внутренним Я. Очень важно узнать себя с другой стороны и принять, заглянуть вглубь, стать лучшей версией себя. Не стоит стесняться своих желаний и фантазий, вырази свою сексуальную энергию и будь свободной, как птица!", - прокомментировала артистка.