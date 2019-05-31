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Пятница, 31.05.2019

"Будь свободной, как птица": Dj NANA презентовала новый трек (Видео)

Популярная украинская Dj NANA выпустила новый суперхит, который приоткрывает дверь в мир откровенных желаний и перевоплощений. "Моя видеоработа на песню "Птица" - это история о том, что каждой девушке нужно взаимодействовать со своим внутренним Я. Очень важно узнать себя с другой стороны и принять, заглянуть вглубь, стать лучшей версией себя. Не стоит стесняться своих желаний и фантазий, вырази свою сексуальную энергию и будь свободной, как птица!",  -  прокомментировала артистка.
Фото: Instagram
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Премьера, Клип, Песня, Птица, Трек, Нана, Dj NANA.
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