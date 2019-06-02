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"Санта-Барбара": новый клип Анны Седоковой шокирует (Видео)

"Санта-Барбара": новый клип Анны Седоковой шокирует (Видео)
13:54 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила новый клип на песню "Санта-Барбара".

Жанр нового видео сама певица определила как "сексуально-психологический триллер".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

По сюжету клипа, давно знакомые семейные пары, роли которых сыграли друзья Седоковой, собираются за круглым столом. Друг от друга у них нет секретов. Внезапно на ужине появляется гадалка, магический шар которой раскрывает все самые тайные желания участников ужина. И по задумке, каждая пара которая прикасается, может увидеть все самые страстные эротические фантазии друг друга.

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Клип полон откровенных сцен. Так, в фантазиях героев можно увидеть БДСМ-оргию и даже убийство. Сама же певица в клипе голая нежится в пенной ванне, заигрывает с девушкой, а в конце клипа оказывается связанной.

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Новый клип, Видео, Седокова, Санта-Барбара.
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