В Сети появился новый клип группы "Ленинград" (Видео)

Известная своими скандальными имиджем и песнями группа "Ленинград" представила очередное философское видео, полное иронии и сарказмаПровокационный клип к песне i_$uss для Шнура и компании в Киеве снял украинский режиссер Леонид Колосовский, известный сотрудничеством с группами "Время и Стекло" и MOZGI. Сюжет видео рассказывает зрителю о молодой девушке, которая явилась на вечеринку с подругами, а незадолго до этого, очевидно, приняла наркотик. В клубе она влюбляется в мужчину, который похож на Иисуса. После нескольких минут аллюзий группы на религиозную тематику якобы происходит непорочное зачатие и героиня рожает планшет iPad - символ современной религии. Как гласит дисклеймер, группа никоим образом не хотела обидеть чьи-либо чувства. Насколько известно, в этом году группа "Ленинград" планирует завершить свою деятельность. Сейчас музыканты находятся в последнем мировом туре.