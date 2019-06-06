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Четверг, 06.06.2019

Поклонникам группы Queen: архивное видео с Фредди Меркьюри (Видео)

Видео на песню "Fat Bottomed Girls" в исполнении Фредди Меркьюри опубликовано на Youtube-канале группы. Эксклюзивные кадры были сняты на концерте в поддержку альбома "Hot Space", который состоялся в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года. Данное выступление считается одним из лучших в истории группы. На Facebook-странице коллектива говорится, что запись опубликована в знак благодарности подписчикам на YouTube, которых уже почти 10 миллионов.
Фото: instagram
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Концерт, Queen, Музыка, YouTube, Видео, Фредди Меркьюри, Эксклюзив, Fat Bottomed Girls.
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