Французский романс: Ален Делон записал сингл о любви (Видео)

Секс-символ 80-х, знаменитый актер Ален Делон выпустил новый трек, который называется "Я люблю только тебя". Впрочем, песней произведение назвать в полной мере нельзя - скорее, это мелодекламация, но звучащая невероятно романтично. Слова к ней написала Джули Пари. Потому остается только догадываться, есть ли женщина, которой 83-летний актер мог посвятить композицию.