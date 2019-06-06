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Четверг, 06.06.2019

Французский романс: Ален Делон записал сингл о любви (Видео)

Секс-символ 80-х, знаменитый актер Ален Делон выпустил новый трек, который называется "Я люблю только тебя". Впрочем, песней произведение назвать в полной мере нельзя - скорее, это мелодекламация, но звучащая невероятно романтично. Слова к ней написала Джули Пари. Потому остается только догадываться, есть ли женщина, которой 83-летний актер мог посвятить композицию.
glavcom.ua
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Ален Делон, Новый трек, Французский актер, Джули Пари.
21:13 Сегодня Телеграф
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