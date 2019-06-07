Мадонна в новом клипе показала судьбу отвергнутых обществом (Видео)

В пятницу, 7 июня, поп-дива Мадонна представила в сети провокационный клип к песне Dark Ballet. Это пятый и последний сингл из ее нового альбома Madame X, релиз которого запланирован на 14 июня. В клипе в образе Жанны д'Арк появился травести-рэпер Микки Бланко, один из самых ярких представителей квир-рэпа. Сюжет Dark Ballet поднимает тему людей, отвергнутых современным обществом. В конце клипа Мадонна приводит цитату Микки Бланко: "Я ходил по этой земле черный, принадлежащий к квир-сообществу и ВИЧ-позитивный, но ни одно оскорбление в мой адрес не было таким сильным, как та надежда, которую я ношу в себе".