Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
В финале Ролан Гаррос сыграют Надаль - Тим
В финале Ролан Гаррос сыграют Надаль - Тим
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle

Забавная пародия от Бабы Доцьки: "Охрана, отмєна" гуцульская версия (Видео)

Забавная пародия от Бабы Доцьки: "Охрана, отмєна" гуцульская версия (Видео)
17:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Громкая песня, которая взорвала все украинские музыкальные сервисы и одна из немногих в Украине, стала настоящим трендом в сети.

На нее уже создано немало каверов, среди которых – и перепев гуцульской певицы Бабы Доцьки.

На официальном YouTube-канале женщина с именем Баба Доцька выложила смешную пародию на песню блогера Jerry Heil с собственной адаптацией под названием "Кохана".

"Життє – то не проста штука. Ніколи не знаєш, хто стане на заваді твоєму щістю. Любіт один другого. P.S. Йой, Іване, я сі з тебе не сподівала", – говорится в заметке к смешному видеоролику.

На нем женщина надела гуцульский строй и ела местные блюда – консервированные огурцы, свежие овощами и запивала самогонкой (сивухой). В песне женщина рассказывает об измене любимого Ивана, которого она застукала с другой женщиной. Поэтому она пьет в одиночку и примеряет к голове рога оленя, которые перед этим тщательно вытирала.

 "Взрывная" пародия на песню MARUV за сутки набрала 100 тысяч просмотров (Видео)

Сейчас пародия на песню "Охрана, отмєна" набрала более 11 тысяч просмотров с момента публикации – 5 июня. Стоит добавить, что число просмотров оригинального хита Jerry Heil достигает отметки 5,2 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Пародия, Баба Доцька, Jerry Heil.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
03 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
04 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь