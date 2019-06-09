Украинские знаменитости на престижной премии Муз-ТВ 2019

Новости культуры: В пятницу, 7 июня, состоялось вручение музыкальной премии МУЗ-ТВ 2019.

7 июня в Москве состоялась церемония вручения престижной российской музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2019".

На мероприятии появились и украинские артисты - Светлана Лобода, Макс Барских, Анна Седокова, Alekseev и MARUV.

Все они были заявлены в разных номинациях, но тарелки достались только двоим. Так, Светлана Лобода одержала победу в номинации "Лучшая исполнительница". Для певицы это третья подобная награда.

Анна Седокова, которая очень хотела победить и ради этого даже решилась на смелый шаг, осталась ни с чем. "Друзья, мы не взяли премию в этом году. Спасибо за поддержку! Спасибо за все эти годы. Будем работать. Будем создавать дальше. Будем творить", - рассказала певица.

На красной дорожке премии Седокова появилась в скромном образе: кожаном платье пудрового цвета и с собранными в хвост волосами.

MARUV выбрала для поездки в Россию смелый наряд черного цвета. Певица вышла на дорожку в кожаном боди, поверх которого надела короткое платье-сетку. Свой дерзкий образ артистка дополнила лаковыми ботфортами, перчатками и солнцезащитными очками.

А Макс Барских и Alekseev появились на церемонии со спутницами. Барских вышел на красную дорожку с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Мишей Романовой, а Alekseev пришел за ручку с новой солисткой женского трио - Ульяной Синецкой.