Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии и внешней политики
В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии, ЕС и НАТО
ЕС признал новое правительство Молдовы
ЕС признал новое правительство Молдовы
Пресс-конференции Шевченко перед матчем с Люксембургом (Видео)
Пресс-конференции Шевченко перед матчем с Люксембургом (Видео)
СМИ: Леонардо Ди Каприо ищет невесту для голливудского холостяка
СМИ: Леонардо Ди Каприо ищет невесту для голливудского холостяка

Украинский певец рассказал о концертах в России

Украинский певец рассказал о концертах в России
17:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: ALEKSEEV признался, почему не прекращает выступать для российской аудитории.

Популярный украинский артист Никита Алексеев (именно такое настоящее имя талантливого парня), который недавно выступил на 17-й Премии Муз-ТВ в России, не собирается покидать страну-агрессора и продолжает выступать на российской сцене.

Напомним, что в начале июня ALEKSEEV выпустил свой очередной клип на песню "Целуй". "Эта песня, как и клип - полная перезагрузка моего музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется больше экспериментов. Все эти метаморфозы органичны с моим внутренним миром", - отмечает певец.

В одном из интервью Никита признался, что посещает Россию, где получает многие музыкальные премии: "Я люблю музыку и я буду там, где она есть. В России у меня очень много поклонников, которые меня очень любят за мою музыку. И на каждом концерте я всегда пою на украинском языке".

Во время разговора с Екатериной Осадчей, певец рассказал о патриотизме, и то, что не стоит сопоставлять вопросы политики и творчества.

"Я считаю, что надо быть патриотом своей страны и своего дела, безусловно. Я люблю Киев, это мой родной город, где я всегда буду жить. Я очень люблю Украину и поэтому у меня с этим никаких проблем нет. Кроме того, я люблю свое дело", - сообщил ALEKSEEV.

Осадчая напомнила артисту про украинских звезд, которые намеренно отказались выступать в РФ. На что Никита ответил: "Я не сказал бы, что очень много артистов отказались от концертов. Очень многие артисты говорят, что так сделали, потому что они там никому не нужны".

Забавная пародия от Бабы Доцьки: "Охрана, отмєна" гуцульская версия (Видео)

Напомним, что ALEKSEEV на данном этапе встречается с участницей музыкальной группы "ВИА Гра", российской певицей Ульяной Синецкой. Они перестали скрывать свои отношения на одной из музыкальных премий года.

Раньше сообщалось, что украинская певица Ирина Федишин выпустила летний клип на песню "Хочу на Мальдіви". На фоне сказочно красивых локаций Федышин мечтает об отдыхе на райском острове и дразнит своей идеальной фигуркой в купальнике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Алексеев, Концерты, Никита Алексеев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Бангладеш задержали группу украинцев
В Бангладеш задержали группу украинцев
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Украинский певец рассказал о концертах в России
Украинский певец рассказал о концертах в России
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь