Украинский певец рассказал о концертах в России

Новости культуры: ALEKSEEV признался, почему не прекращает выступать для российской аудитории.

Популярный украинский артист Никита Алексеев (именно такое настоящее имя талантливого парня), который недавно выступил на 17-й Премии Муз-ТВ в России, не собирается покидать страну-агрессора и продолжает выступать на российской сцене.

Напомним, что в начале июня ALEKSEEV выпустил свой очередной клип на песню "Целуй". "Эта песня, как и клип - полная перезагрузка моего музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется больше экспериментов. Все эти метаморфозы органичны с моим внутренним миром", - отмечает певец.

В одном из интервью Никита признался, что посещает Россию, где получает многие музыкальные премии: "Я люблю музыку и я буду там, где она есть. В России у меня очень много поклонников, которые меня очень любят за мою музыку. И на каждом концерте я всегда пою на украинском языке".

Во время разговора с Екатериной Осадчей, певец рассказал о патриотизме, и то, что не стоит сопоставлять вопросы политики и творчества.

"Я считаю, что надо быть патриотом своей страны и своего дела, безусловно. Я люблю Киев, это мой родной город, где я всегда буду жить. Я очень люблю Украину и поэтому у меня с этим никаких проблем нет. Кроме того, я люблю свое дело", - сообщил ALEKSEEV.

Осадчая напомнила артисту про украинских звезд, которые намеренно отказались выступать в РФ. На что Никита ответил: "Я не сказал бы, что очень много артистов отказались от концертов. Очень многие артисты говорят, что так сделали, потому что они там никому не нужны".

Напомним, что ALEKSEEV на данном этапе встречается с участницей музыкальной группы "ВИА Гра", российской певицей Ульяной Синецкой. Они перестали скрывать свои отношения на одной из музыкальных премий года.

Раньше сообщалось, что украинская певица Ирина Федишин выпустила летний клип на песню "Хочу на Мальдіви". На фоне сказочно красивых локаций Федышин мечтает об отдыхе на райском острове и дразнит своей идеальной фигуркой в купальнике.