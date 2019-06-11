Легенды музыки: крутые музыкальные группы в начале своей карьеры и сейчас (Фото)

Представляем вам подборку великих музыкальных объединений, которые начали свое существование в прошлом веке, но все еще не оставляют свое любимое дело, несмотря на всевозможные обстоятельства, связанные с неумолимым течением времени.