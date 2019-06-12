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Среда, 12.06.2019
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Radiohead пожертвует украденные песни для защиты климата

Radiohead пожертвует украденные песни для защиты климата
17:06 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Британская рок-группа сообщает, что множество невыпущенной музыки было украдено для выкупа.

Но вместо того, чтобы платить, группа намеревается выпустить все украденные песни в помощь активистской группе Extinction Rebellion.

Гитарист Джонни Гринвуд на своей официальной странице в Twitter написал, что на прошлой неделе из личного архива солиста Тома Йорка было украдено около 18 часов музыкального материала. Все песни были сохранены еще с выхода альбома Radiohead в 1997 года "OK Computer".

Во вторник, 11 июня, Гринвуд заявил, что вместо того, чтобы платить 150 тысяч долларов, требуемых хакерами, они "выпустят все 18 часов (записи) на сервисе Bandcamp в поддержку (экологического движения) Extinction Rebellion".

Поклонники группы могут купить материал за 18 фунтов в течении следующих 18 дней. Гринвуд сказал, что песни никогда не предназначались для публикации, а формат материала не позволяет загрузить их на телефон.

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"Extinction Rebellion" ("Восстание против вымирания") - общественно-политическое движение, которое проводит прямые акции против изменения климата. После заявления Radiohead, эко-движение поблагодарило участников рок-группы "от всего сердца".

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Все по теме:

Благотворительность, Климат, Radiohead, Британская рок-группа, Украденные песни, Bandcamp, Extinction Rebellion.
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