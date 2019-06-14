Майли Сайрус выпустила клип к 5 сезону сериала "Черное зеркало" (Видео)

26-летняя певица и актриса Майли Сайрус представила фанатам новый видеоклип на песню On a Roll. Недавно на большой экран вышел пятый сезон одного из самых любимых сериалов современности "Черное зеркало". В одном из эпизодов главную роль сыграла знаменитая поп-исполнительница и актриса Майли Сайрус. После премьеры нового сезона "Черного зеркала" она презентовала новый клип на трек On a Roll. Видеоклип команда певицы снимала вместе с представителями телеканала Netflix. В клипе Майли Сайрус предстала в таком же образе, как в сериале. На ней был довольно эпатажный образ – короткий розовый парик и откровенный наряд.