Скачать
Пятница, 14.06.2019

Майли Сайрус выпустила клип к 5 сезону сериала "Черное зеркало" (Видео)

26-летняя певица и актриса Майли Сайрус представила фанатам новый видеоклип на песню On a Roll. Недавно на большой экран вышел пятый сезон одного из самых любимых сериалов современности "Черное зеркало". В одном из эпизодов главную роль сыграла знаменитая поп-исполнительница и актриса Майли Сайрус. После премьеры нового сезона "Черного зеркала" она презентовала новый клип на трек On a Roll. Видеоклип команда певицы снимала вместе с представителями телеканала Netflix. В клипе Майли Сайрус предстала в таком же образе, как в сериале. На ней был довольно эпатажный образ – короткий розовый парик и откровенный наряд.
24tv.ua
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Майли Сайрус, Клип, Знаменитости, Песни, Сериалы, Смотреть, Черное зеркало.
13:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь