Руслана представила музыкально-социальное видео "Wind Energy. Endless"

15 июня - Всемирный день ветра. Вместе с WindEurope к #GlobalWindDay певица Руслана представила новое музыкально-социальное 4-минутное видео "Wind Energy. Endless".
И это не только всемирная премьера, но и видеоинновация. "Мы нашли, как показать потенциал энергии ветра и популяризировать чистую энергию для будущего!" - говорят авторы проекта.
"Это видео сегодня должно увидеть как можно больше людей в мире! Пересылайте друг другу, чтобы получить энергию ветра! Это видео - know-how!" - призывает Руслана и ее команда.
К слову, в видео использован фрагмент новой песни "Wind Song AU", премьера которой за неделю состоится в немецком городе Бонн.
Работа над видео продолжалась в период с апреля по май 2019 года, съемки проходили в Каховке Херсонской области на территории ветропарка "Новотроицкий".
В течение года WindEurope вместе с УВЭА намерены сделать серию музыкальных зрелищных арт-перформансов, чтобы показать ветроэнергетику, которая является одним из ключевых возобновляемых чистых источников планеты, популяризировать ее и "сделать использование Энергии Ветра не просто новейшей технологией, но и Новой Культурой Энергии".
Автор идеи и продюсер: Руслана в сотрудничестве с WindEurope, УВЭА и "Vindkrаft. Ukraine"
Режиссер: Георгий Дергачев
Звукорежиссер: Александр Ксенофонтов
Оператор: Сергей Князев и Александр Дячишин
Разработка дизайна: Евгений Мальчик
Создание саундтрека: Руслана с использованием фрагментов песни "Au", созданной в соавторстве с Андреем Онискевичем