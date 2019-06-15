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Руслана представила музыкально-социальное видео "Wind Energy. Endless"

Руслана представила музыкально-социальное видео "Wind Energy. Endless"
20:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Его цель - популяризировать энергию ветра и способствовать ее воплощению в "Новую Культуру Энергии".

15 июня - Всемирный день ветра. Вместе с WindEurope к #GlobalWindDay певица Руслана представила новое музыкально-социальное 4-минутное видео "Wind Energy. Endless".

И это не только всемирная премьера, но и видеоинновация. "Мы нашли, как показать потенциал энергии ветра и популяризировать чистую энергию для будущего!" - говорят авторы проекта.

"Это видео сегодня должно увидеть как можно больше людей в мире! Пересылайте друг другу, чтобы получить энергию ветра! Это видео - know-how!" - призывает Руслана и ее команда.

К слову, в видео использован фрагмент новой песни "Wind Song AU", премьера которой за неделю состоится в немецком городе Бонн.

Работа над видео продолжалась в период с апреля по май 2019 года, съемки проходили в Каховке Херсонской области на территории ветропарка "Новотроицкий".

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В течение года WindEurope вместе с УВЭА намерены сделать серию музыкальных зрелищных арт-перформансов, чтобы показать ветроэнергетику, которая является одним из ключевых возобновляемых чистых источников планеты, популяризировать ее и "сделать использование Энергии Ветра не просто новейшей технологией, но и Новой Культурой Энергии".

Автор идеи и продюсер: Руслана в сотрудничестве с WindEurope, УВЭА и "Vindkrаft. Ukraine"

Режиссер: Георгий Дергачев

Звукорежиссер: Александр Ксенофонтов

Оператор: Сергей Князев и Александр Дячишин

Разработка дизайна: Евгений Мальчик

Создание саундтрека: Руслана с использованием фрагментов песни "Au", созданной в соавторстве с Андреем Онискевичем

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Руслана, Видео, Руслана Лыжичко, Wind Energy. Endless.
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