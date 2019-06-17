Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля

Новости культуры: A$AP Rocky стал хедлайнером пятого дня на фестивале "Atlas Weekend".

Стало известно имя еще одного хедлайнера музыкального фестиваля "Atlas Weekend 2019".

На фестивале 13 июля в Киеве впервые выступит A$AP Rocky – популярный американский хип-хоп музыкант.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в своем Instagram-аккаунте.

"Впервые в Украине! Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Эксцентричный рэпер ASAP Rocky - хедлайнер пятого дня Atlas Weekend 2019", - написали организаторы фестиваля.

A$AP Rocky стал широко известным благодаря микстейпу "Live. Love" (2011). Первые студийные альбомы артиста дебютировали с первой позиции чарта Billboard 200 и получали самые высокие оценки от критиков.