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Понедельник, 17.06.2019
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Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля

Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля

Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля
20:23 Сегодня Телеграф

Новости культуры: A$AP Rocky стал хедлайнером пятого дня на фестивале "Atlas Weekend".

Стало известно имя еще одного хедлайнера музыкального фестиваля "Atlas Weekend 2019".

На фестивале 13 июля в Киеве впервые выступит A$AP Rocky – популярный американский хип-хоп музыкант.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в своем Instagram-аккаунте.

 
 
 
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Вперше в Україні! Володар золотих та платинових платівок, перших сходинок у чарті Billboard 200, Греммі у номінації Best Music Video та контрактів з найкращими американськими лейблами. Ексцентричний репер @asaprocky — хедлайнер п'ятого дня Atlas Weekend 2019! Поспішай придбати квиток за спецціною: під час фестивалю абонемент коштуватиме 3500 грн, одноденний квиток — 1450 грн. Придбати абонементи можна за посиланням в БІО або в касі клубу Atlas.

Допис, поширений Atlas Weekend (@atlasweekend)

"Впервые в Украине! Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Эксцентричный рэпер ASAP Rocky - хедлайнер пятого дня Atlas Weekend 2019", - написали организаторы фестиваля.

Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля

A$AP Rocky стал широко известным благодаря микстейпу "Live. Love" (2011). Первые студийные альбомы артиста дебютировали с первой позиции чарта Billboard 200 и получали самые высокие оценки от критиков.

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Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, A$AP Rocky, Atlas Weekend, Хедлайнер, Atlas Weekend 2019.
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