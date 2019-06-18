"Время и Стекло" взорвали Сеть новым клипом (Видео)

Популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на свой новый зажигательный трек Vislovo. "Позитив и Надя аккумулируют вокруг себя героев новой эпохи - Vislovo. Персонаж в неоновом костюме Visboy собрал ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese. Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти Vislovo во Дворец Спорта к 5 октября", - сказано в подписи к ролику. Поклонники дуэта уже оценили музыкальную новинку. "Новый тренд лета 2019", "Клип просто бомба", "Клип топовый", "Зажигательно и шикарно", "Крутой и смешной клип", "Неоновый кайф", - пишут фанаты в комментариях под видео.