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Вторник, 18.06.2019

"Время и Стекло" взорвали Сеть новым клипом (Видео)

Популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на свой новый зажигательный трек Vislovo. "Позитив и Надя аккумулируют вокруг себя героев новой эпохи - Vislovo. Персонаж в неоновом костюме Visboy собрал ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese. Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти Vislovo во Дворец Спорта к 5 октября", - сказано в подписи к ролику. Поклонники дуэта уже оценили музыкальную новинку. "Новый тренд лета 2019", "Клип просто бомба", "Клип топовый", "Зажигательно и шикарно", "Крутой и смешной клип", "Неоновый кайф", - пишут фанаты в комментариях под видео.
lime.apostrophe.ua
Фото: Instagram
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Музыка, Знаменитости, Песни, Клипы, Артисты, Новые клипы, Время и Стекло, Vislovo.
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