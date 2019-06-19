"Белые Ночи.Versailles": какие эмоции испытали участники фестиваля (Видео)

Как понятно из названия, темой события в этом году был версальский балл, а посетителей просили соблюдать соответствующий дресс-код.
В этом году на фестиваль приехало несколько тысяч человек со всей Украины. Большинство из них соблюдали дресс-код, поэтому фестиваль пестрил пышными юбками, корсетами и мушками. На четырех сценах события выступило 100 артистов, среди которых Elderbrook, Tube & Berger, Reinier Zonneveld, а также Claptone.
Кроме сцен с выступлениями музыкантов, на фестивале работали тематические зоны, аттракционы, фотозоны, а также площадки Ulichnaya Eda.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Готовьтесь, будет много фото Фотоотчет первого дня Белых Ночей: VERSAILLES от @kolotiy_ilya Все сцены фестиваля, хедлайнеры и артисты 14 июня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо за то, что были с нами на этом Версальском балу Встречайте наш первый фотоотчет на Белых Ночах: VERSAILLES. Все фотографии доступны на нашей Facebook странице. ⠀ Находите себя и друзей, делитесь фото, отмечайте страницу @whitenightskiev и ставьте хештег #всенабелыеночи ⠀ @maxym_klymenko
Среди гостей события в этом году Андрей Джеджула, Ирина Горовая, Николай Матросов, Коля Серьга, Гарик Корогодский, звезды сериала "Киев днем и ночью", известные блогеры и участники шоу "Топ-модели по-украински" Кадило Иван, Егор Степаненко, Анна Троян, Сергей Гердов, Вова Мацарский. А Яся Крутова и Дмитрий Топоринский, король и королева с афиши "Белые Ночи.Versailles" даже поженились в зоне Fast Married.