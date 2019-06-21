Хит лета: "Время и Стекло" порадовали фанатов новым треком (Видео)

Новости культуры: Украинская группа "Время и Стекло" выпустила свежий трек Balensiaga из грядущего альбома VISLOVO.

Это уже второй новый трек группы на этой неделе, названный поклонниками потенциальным хитом этого лета.

Премьера трека состоялась 21 июня на официальном канале группы в YouTube.

В тексте песни Надя Дорофеева и Позитив упоминают множество именитых брендов вроде Gucci, Prada, Michael Kors, но изюминкой (и, собственно, названием трека) стал французский бренд Balenciaga.

Поклонники "Время и Стекло" уже успели назвать песню потенциальным хитом этого лета. "Хитяра! Спасибо", "Шикарная песня, хит моего лета", "Как всегда разрыв, вы крутые, ребята", "Отличная работа. Впрочем, как и всегда", - отметили в комментариях под роликом.

Напомним, всего за несколько часов клип успел собрать более 50 тыс. просмотров. Релиз четвертой студийной пластинки VISLOVO ожидается уже 5 июля.