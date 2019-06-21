Хит лета: "Время и Стекло" порадовали фанатов новым треком (Видео)

Это уже второй новый трек группы на этой неделе, названный поклонниками потенциальным хитом этого лета.
Премьера трека состоялась 21 июня на официальном канале группы в YouTube.
В тексте песни Надя Дорофеева и Позитив упоминают множество именитых брендов вроде Gucci, Prada, Michael Kors, но изюминкой (и, собственно, названием трека) стал французский бренд Balenciaga.
Поклонники "Время и Стекло" уже успели назвать песню потенциальным хитом этого лета. "Хитяра! Спасибо", "Шикарная песня, хит моего лета", "Как всегда разрыв, вы крутые, ребята", "Отличная работа. Впрочем, как и всегда", - отметили в комментариях под роликом.
Напомним, всего за несколько часов клип успел собрать более 50 тыс. просмотров. Релиз четвертой студийной пластинки VISLOVO ожидается уже 5 июля.