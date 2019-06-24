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Понедельник, 24.06.2019
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"Мужчины на каблуках" вернулись: эпатажная группа KAZAKY выпустила новый клип (Видео)

"Мужчины на каблуках" вернулись: эпатажная группа KAZAKY выпустила новый клип (Видео)
19:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Знаменитая украинская поп-группа KAZAKY на протяжении трех лет находилась в творческих поисках.

 И 24 июня громко заявила о себе, выпустив клип Push, режиссером которого стал известный деятель искусства Алан Бадоев.

Премьера видеоролика состоялась на официальном канале группы в YouTube. Новая работа стала второй по счету в коллаборации KAZAKY и Алана Бадоева. Продюсером клипа стал Олег Жежель, а оператором – Никита Кузьменко.

Что интересно, в составе мужского коллектива KAZAKY теперь пятеро участников. К основному составу проекта, в который раньше входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко. Сегодня "мужчины на каблуках" хотят в своих новых постановках и синглах рассказать о свободе, толерантности, равенстве и самопринятии.

Kazaky – Push: смотреть видео онлайн

 

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"Самое важное, что существенно обновило контекст группы – новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты ребят, погрузив их в документальную эстетику", – рассказал о своей новой видеокартине Бадоев.

Добавим, что видеоклип был выпущен на следующий день после масштабного КиевПрайда 2019, а также в месяц (июнь), когда в мире проводится больше всего акций в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

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Музыка, YouTube, Клип, Видео, Алан Бадоев, Группа, Kazaky.
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