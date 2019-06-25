Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

Организаторы одного из крупнейших вокальных талант-шоу "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта.
Как стало известно, предыдущую четверку покинули певцы Олег Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). И все же членов жюри на проекте по-прежнему будет четверо, на этот раз вместе с Андреем Данилко и Настей Каменских талантливых вокалистов будут отбирать поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.
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Оновлений склад жюри з нагоди дня народження @x.factor.ua ⠀ Цей сезон буде особливим в історії проєкту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок! Суддями святкового сезону стали: @kamenskux @v_serduchka @polyakovamusic @alessandrosafinaofficial Ведуча: @dasha.tregubova Став + в коментарях, якщо вже чекаєш на новий сезон⤵️ ⠀ #СТБ #МожливоВсе #полякова#каменских#хфактор#стб
"Впервые место за столом жюри "Х-фактора" займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед - Алессандро Сафина", - рассказали представители СТБ.
Согласно информации телеканала, съемки телекастингов стартовали уже сегодня, 25 июня. Премьера 10 сезона ожидается в субботу 14 сентября.