Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

Новости культуры: Организаторы "Х-фактор-10" рассказали, кого из звездных судей в этом сезоне пришлось заменить.

Организаторы одного из крупнейших вокальных талант-шоу "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта.

Как стало известно, предыдущую четверку покинули певцы Олег Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). И все же членов жюри на проекте по-прежнему будет четверо, на этот раз вместе с Андреем Данилко и Настей Каменских талантливых вокалистов будут отбирать поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

"Впервые место за столом жюри "Х-фактора" займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед - Алессандро Сафина", - рассказали представители СТБ.

Согласно информации телеканала, съемки телекастингов стартовали уже сегодня, 25 июня. Премьера 10 сезона ожидается в субботу 14 сентября.