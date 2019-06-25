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Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта
Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта
17:11 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Организаторы "Х-фактор-10" рассказали, кого из звездных судей в этом сезоне пришлось заменить.

Организаторы одного из крупнейших вокальных талант-шоу "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта.

Как стало известно, предыдущую четверку покинули певцы Олег Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). И все же членов жюри на проекте по-прежнему будет четверо, на этот раз вместе с Андреем Данилко и Настей Каменских талантливых вокалистов будут отбирать поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

 
 
 
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Оновлений склад жюри з нагоди дня народження @x.factor.ua ⠀ Цей сезон буде особливим в історії проєкту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок! Суддями святкового сезону стали: @kamenskux @v_serduchka @polyakovamusic @alessandrosafinaofficial Ведуча: @dasha.tregubova Став + в коментарях, якщо вже чекаєш на новий сезон⤵️ ⠀ #СТБ #МожливоВсе #полякова#каменских#хфактор#стб

Допис, поширений Х-фактор | СТБ (@x.factor.ua)

"Впервые место за столом жюри "Х-фактора" займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед - Алессандро Сафина", - рассказали представители СТБ.

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Согласно информации телеканала, съемки телекастингов стартовали уже сегодня, 25 июня. Премьера 10 сезона ожидается в субботу 14 сентября.

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Все по теме:

Шоу, Настя Каменских, Х-фактор, Алессандро Сафина, Оля Полякова, Pianoboy, Дмитрий Шуров, Олег Винник.
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