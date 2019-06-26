Сеть покоряет новый клип Анны Седоковой на песню "Я же мать" (Видео)

Новости культуры: Супермама и певица Анна Седокова выпустила, пожалуй, наиболее честный ответ хейтерам - клип на песню "Я же мать".

Артистка бросает вызов всем, кто считает, что женщина после рождения ребенка должна отказаться от себя и забыть о своей жизни. Ведь самой Анне удается успешно сочетать творчество, бизнес, воспитание троих детей, личную жизнь. И при этом сохранять бешеную жажду к жизни. Собственно, это она и демонстрирует в клипе.

Разрушать стереотипы о повседневной жизни молодых мам, Седокова начинает уже с первых кадров клипа, появившись, пожалуй, в самом откровенном наряде за все свое творчество. Впрочем, магия режиссуры Алана Бадоева оставляет место для фантазий фолловеров.

Ну, а если серьезно, то в конце видео Анна отмечает, что женщина должна помнить о жизни, которая у нее была до рождения детей. Даже если это идет вразрез с общепринятыми правилами. "Я не призываю делать, как я, - добавляет Седокова. - Я своим роликом только говорю, что нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совсем не нужно".