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Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest

Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest
11:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В среду во Львове начался Leopolis Jazz Fest. Туда на пять дней приехали музыканты с мировыми именами и тысячи любителей джаза.

Более 300 звезд мирового масштаба и почти 100 тысяч посетителей собрались на Leopolis Jazz Fest. В этом году организаторы привезли во Львов самых популярных джазменов мира. И хотя это уже девятый по счету фестиваль, он не стал менее масштабным, чем предыдущие.

Директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская отметила, что ожидается примерно такое же количество гостей, что и на прошлогоднем фестивале.

Музыканты Leopolis Jazz Fest

Среди всемирно известных исполнителей, которые в этом году посетят львовский фестиваль, джазовая легенда Кенни Барон. Обладатель многочисленных международных премий, американец еще в 1974 году выпустил свой первый альбом. Всего на его счету 40 пластинок.

Когда люди слышат музыку, они на нее отвечают. Если музыка действительно честная. Они на нее реагируют, – заявил музыкант Кенни Барон.

Свой проект представит и американский пианист Чик Корриа. 22-кратный обладатель Грэмми во Львов привез группу The Spanish Heart Band. 

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Я собрал новую группу, мы начали записывать музыку в начале 2019 года. Музыку, которую играем, вдохновляет мой испанский характер, – пояснил пианист и композитор Чик Корриа.

Львовяне джазовый фестиваль ждут с нетерпением. Львовянин Андрей утверждает, что нынешняя программа фестиваля очень интересна.

К слову, фестиваль будет проходить сразу на трех локациях. А еще будут десятки выступлений уличных музыкантов просто на улицах города. Для тех, кто не сможет посетить джазовый Львов, организаторы обещают прямую трансляцию концертов на YouTube.

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