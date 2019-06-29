В США жестоко расстреляли популярного рэпера

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18:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Рэпер Slim 400 получил порядка 10 огнестрельных ранений.

Рэпер был доставлен в больницу Лос-Анджелеса после многочисленных огнестрельных ранений.

Об этом сообщает TMZ.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что им позвонили около 8:30 вечера в пятницу вечером и сообщили, что в Комптоне был застрелен мужчина. Им оказался популярный рэпер Slim 400.

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На месте происшествия был замечен автомобиль черного цвета. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение и личность подозреваемых.

Что стало причиной нападения на рэпера, пока не сообщается.

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Нападение, Рэпер, Американский рэпер, Slim 400.
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