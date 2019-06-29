В США жестоко расстреляли популярного рэпера

Рэпер был доставлен в больницу Лос-Анджелеса после многочисленных огнестрельных ранений.
Об этом сообщает TMZ.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что им позвонили около 8:30 вечера в пятницу вечером и сообщили, что в Комптоне был застрелен мужчина. Им оказался популярный рэпер Slim 400.
На месте происшествия был замечен автомобиль черного цвета. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение и личность подозреваемых.
Что стало причиной нападения на рэпера, пока не сообщается.