В США жестоко расстреляли популярного рэпера

Новости культуры: Рэпер Slim 400 получил порядка 10 огнестрельных ранений.

Рэпер был доставлен в больницу Лос-Анджелеса после многочисленных огнестрельных ранений.

Об этом сообщает TMZ.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что им позвонили около 8:30 вечера в пятницу вечером и сообщили, что в Комптоне был застрелен мужчина. Им оказался популярный рэпер Slim 400.

На месте происшествия был замечен автомобиль черного цвета. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение и личность подозреваемых.

Что стало причиной нападения на рэпера, пока не сообщается.