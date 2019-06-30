Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
Украинские борчихи выиграли больше всех медалей на Европейских играх-2019
Украинские борчихи выиграли больше всех медалей на Европейских играх-2019
В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины
В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины

Яна Соломко выпустила остросюжетный клип на песню "Bora Bora" (Видео)

Яна Соломко выпустила остросюжетный клип на песню "Bora Bora" (Видео)
13:58 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости культуры: Яна Соломко неожиданно возвращается в шоу-бизнес.

После длительной паузы и нескольких неудачных попыток Яна Соломко ворвалась на арену шоу-бизнеса под новым псевдонимом SOYANA. Кроме эффектного возвращения, певица представила клип на свой новый взажигательный трек "Bora Bora".

Остросюжетное видео, похожее на голливудский боевик, показало, что Яна в прекрасной форме. Все эти годы затишья Соломко провела с пользой, и сейчас словно дюймовочка.

Съемки клипа прошли в Батуми. Чем же закончились страстные грузинские приключения звезды, смотрите в новом видео!

Kygo возродил песню легендарной Уитни Хьюстон (Видео)

Напомним, что Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом на песню "Tranquila". Трек Tranquila с атмосферой латиноамериканской вечеринки переносит зрителей в криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Видео, Украинская певица, Яна Соломко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
Расставание - карьере не помеха: Ирину Шейк признали лучшей моделью для рекламы купальников
Расставание - карьере не помеха: Ирину Шейк признали лучшей моделью для рекламы купальников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь