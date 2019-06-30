Яна Соломко выпустила остросюжетный клип на песню "Bora Bora" (Видео)

Новости культуры: Яна Соломко неожиданно возвращается в шоу-бизнес.

После длительной паузы и нескольких неудачных попыток Яна Соломко ворвалась на арену шоу-бизнеса под новым псевдонимом SOYANA. Кроме эффектного возвращения, певица представила клип на свой новый взажигательный трек "Bora Bora".

Остросюжетное видео, похожее на голливудский боевик, показало, что Яна в прекрасной форме. Все эти годы затишья Соломко провела с пользой, и сейчас словно дюймовочка.

Съемки клипа прошли в Батуми. Чем же закончились страстные грузинские приключения звезды, смотрите в новом видео!

Напомним, что Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом на песню "Tranquila". Трек Tranquila с атмосферой латиноамериканской вечеринки переносит зрителей в криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами.