Скачать
Среда, 03.07.2019
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото
Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото

Участника Atlas Weekend 2019 арестовали в Швеции: детали (Видео)

Участника Atlas Weekend 2019 арестовали в Швеции: детали (Видео)
15:12 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В ночь на 3 июля полиция Стокгольма задержала американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Ракима Майерса).

Его обвиняют в избиении двух парней. Сам A$AP Rocky утверждает, что невиновен, так как неизвестные, с которыми завязалась драка, преследовали его на улицах города.

Уже на следующей неделе рэпер заявлен в числе участников украинского опен-эфира Atlas Weekend 2019, но как долго продлится история с его арестом, пока не известно. Согласно предварительной информации Daily Mail, за решеткой исполнитель может пробыть до пятницы этой недели, полиция выясняет подробности инцидента с участием рэпера.

"Днем ранее A$AP Rocky опубликовал в Instagram видео, на котором двое незнакомцев агрессивно разговаривают с его охраной. "Эти торчки - не мои фанаты. Мы не знаем их и не хотели никаких проблем. Они преследовали нас четыре квартала и шлепали по задницам проходящих мимо девушек", - отметил в комментариях рэпер.

Через некоторое время он опубликовал еще одно видео, на котором уже запечатлена полная запись конфликта. Один из незнакомцев ударил охранника A$AP Rocky своими наушниками, из-за чего те разлетелись на щепки. После этого парень предьявил громиле-бодигарду претензии и потребовал вернуть ему новые. "Ты же ударил его ими", - говорит на видео рэпер в попытках успокоить разбушевавшихся парней. - Мы не хотим с вами драться".

Maluma прокомментировал свой приезд в Украину

И все же без драки не обошлось. Как пишет TMZ, ссылаясь на очевидцев конфликта, потасовку рэпера с незнакомцами спровоцировали слова прохожей женщины, которая сказала, что двое молодых парней пригрозили ей изнасилованием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швеция, Драка, Стокгольм, Арест, A$AP Rocky, Atlas Weekend 2019, Раким Майерс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Раде предлагают закон против мата: объяснения Богомолец
Раде предлагают закон против мата: объяснения Богомолец
В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
В Страсбурге избрали президента Европейского парламента
В Страсбурге избрали президента Европарламента
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь