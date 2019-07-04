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Названо имя нового члена жюри "Х-фактора"

Названо имя нового члена жюри "Х-фактора"
14:38 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Она заняла место за судейским столом Х как приглашенный член жюри.

В преддверии 10 сезона вокального шоу "Х-фактор" (СТБ) раскрыто имя еще одного члена жюри.

Грандиозное празднование 10-го дня рождения шоу "Х-фактор" на СТБ набирает обороты! Поздравить проект собираются все самые яркие артисты шоу-бизнеса. Они появляются как за кулисами проекта, так и за судейским столом, поэтому практически каждый день участников встречает новая четверка жюри. Ради любимого проекта на один день в Украину прилетела звезда мирового джаза, грузинская певица и композитор Нино Катамадзе. Нино не скрывает радости снова оказаться на "Х-факторе".

"Я очень счастлива вновь увидеть любимых коллег, друзей и съемочную группу. Я вспоминаю проект каждый раз с очень трепетной любовью, и мне уже давно хотелось их всех увидеть, поэтому я с удовольствиям приехала именно сегодня!", — поделилась Катамадзе.

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Нино уже была в кресле Х в пятом и шестом сезонах шоу. Ее подопечный Дмитрий Бабак стал победителем "Х-фактор"-5. На этот раз, у Нино Катамадзе, как и у остальных приглашенных судей, есть уникальное право — подарить участнику билет в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег.

К слову, Олег Винник и Игорь Кондратюк тоже появятся на проекте в качестве приглашенных жюри. Первый заменит Алессандро Сафина, а второй — Олю Полякову.

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Музыкальный конкурс, Шоу, Знаменитости, Х-фактор, Нино Катамадзе, Песенный конкур.
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