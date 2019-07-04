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"Десь не тут": украинская группа O.Torvald презентовала новый клип (Видео)

"Десь не тут": украинская группа O.Torvald презентовала новый клип (Видео)
21:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Новая песня и видеоклип рок-группы появились на YouTube-канале O.Torvald 4 июля.

Украинская рок-группа O.Torvald, которая в 2017 году представляла Украину на Евровидении, выпустила клип на песню "Десь не тут", который стал третьей работой музыкантов в этом году. В ролике также можно увидеть новую барабанщицу коллектива.

"Хочется в отпуск, но работа не отпускает? Отправляйтесь в виртуальное путешествие по Украине вместе с O.Torvald. Смотрите новый клип и с новыми силами принимайтесь за дела, чтобы быстрее все сделать и отдыхать", - говорится в описании видео.

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Напомним, осенью 2017 года O.Torvald представили альбом "Бісайди". Весной прошло года презентовали клип на песню "Ліхтарі" и установили рекорд Украины. После чего взял творческую паузу. Уже в этом году коллектив вернулся к музыке и выпустил клип на песню "Два Нуль Один Вісім", а также ее продолжение - "Назовні". Кроме того, в группе появилась девушка-барабанщица, которую зовут Hebi.

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Клип, O.TORVALD, Украинская группа, Десь не тут.
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