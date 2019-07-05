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Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно

Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно
15:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Амстердам не будет принимать песенный конкурс Евровидение в 2020 году.

В результате победы на Евровидении 2019 Дункана Лоуренса, принимать конкурс должна столица Нидерландов.  Амстердам возглавил список городов-претендентов принимать Евровидение, однако оказалось, что город отказался от проведения песенного конкурса. 

Об этом заявила в открытом письме мэр столицы Нидерландов. Фемке Халсема говорит, что столица не смогла найти альтернативу концертному залу Ziggo Dome, в котором планировалось проведение конкурса.  

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - отметила Халсема. 

Ранее о невозможности принять Евровидение 2020 заявили другие города - Гаага и Бреда. Потенциальными городами, в которых может пройти песенное действо, остаются Арнем, Маастрихт, Роттердам, Утрехт и Хертогенбос.

Евровидение-2020: где и когда состоится

Место проведение Евровидения 2020 будет определено и обнародовано в августе 2019. Но в каком из городов страны теперь пройдет конкурс, пока неизвестно.

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Музыка, Музыкальный конкурс, Шоу, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2020.
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