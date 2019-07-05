Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно

Новости культуры: Амстердам не будет принимать песенный конкурс Евровидение в 2020 году.

В результате победы на Евровидении 2019 Дункана Лоуренса, принимать конкурс должна столица Нидерландов. Амстердам возглавил список городов-претендентов принимать Евровидение, однако оказалось, что город отказался от проведения песенного конкурса.

Об этом заявила в открытом письме мэр столицы Нидерландов. Фемке Халсема говорит, что столица не смогла найти альтернативу концертному залу Ziggo Dome, в котором планировалось проведение конкурса.

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - отметила Халсема.

Ранее о невозможности принять Евровидение 2020 заявили другие города - Гаага и Бреда. Потенциальными городами, в которых может пройти песенное действо, остаются Арнем, Маастрихт, Роттердам, Утрехт и Хертогенбос.

Место проведение Евровидения 2020 будет определено и обнародовано в августе 2019. Но в каком из городов страны теперь пройдет конкурс, пока неизвестно.