"Так, как ты!": украинская певица представила новый сингл (Видео)

Песня "Так как ты" - это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо. Это второй сингл в рамках сольной карьеры Насти Кожевниковой. "Это песня для каждой, кто любил, кого разочаровывали и кто после этого не упал духом, а стал сильнее" - говорит певица. Автором композиции стал латвийский музыкант Стас Шуринс. Съемки клипа на сингл "Так как ты" запланированы на ближайшее время, а пока - песня доступна для скачивания на всех музыкальных платформах!