Скачать
Пятница, 05.07.2019

"Так, как ты!": украинская певица представила новый сингл (Видео)

Песня "Так как ты" - это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо. Это второй сингл в рамках сольной карьеры Насти Кожевниковой. "Это песня для каждой, кто любил, кого разочаровывали и кто после этого не упал духом, а стал сильнее" - говорит певица. Автором композиции стал латвийский музыкант Стас Шуринс. Съемки клипа на сингл "Так как ты" запланированы на ближайшее время, а пока - песня доступна для скачивания на всех музыкальных платформах!
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Сингл, Певица, Украинская певица, Анастасия Кожевникова, экс-участница группы "ВИА Гра".
17:51 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь