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"Голос. Діти-5": стало известно, кто победил в суперфинале (Видео)

"Голос. Діти-5": стало известно, кто победил в суперфинале (Видео)
11:59 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). 

За победу на проекте боролись шесть вокалистов, которые от выпуска к выпуску удивляли зрителей не только своей харизмой и голосами, но и личными историями. The Lime вспоминает историю Саши Зазарашвили, а также публикует его лучшие выступления на "Голос. Діти-5".

Саша Зазарашвили пришел на проект, следуя мечте стать известным вокалистом и петь в оперном театре "Ла Скала". Как отметил однажды юный вокалист, своими стараниями на сцене он намерен помогать детям-сиротам.

Кстати, уже в двенадцать лет парень отличился по-настоящему взрослым поступком - уговорил родителей усыновить четырех соседских детей, чьи родители погибли в результате автомобильной аварии. Семья Саши живет довольно скромно, при этом близкие полностью поддерживают его творческие начинания и всячески стараются развивать его талант.

 

Родители Саши также упоминали в эфирах, что очень гордятся сыном и считают его главной надеждой их семьи. Каждое выступление мальчика на проекте трогало зрителей и звездных тренеров до глубины души.

Как сообщалось ранее, в заключительный этап шоу прошли самые талантливые участники 5 сезона, которые от выпуска к выпуску удивляли зрителей не только своей харизмой и голосами, но и личными историями. Давайте вместе вспомним, кто же поборется сегодня за победу на проекте, а также предлагает читателю принять участие в голосовании за самого сильного участника суперфинала.

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