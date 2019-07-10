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В Киеве отгремел первый день масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend

В Киеве отгремел первый день масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend
09:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости культуры: Данный фестиваль уже давно вышел за рамки столичного.

Громко, весело и с зажигательными танцами открылся крупнейший отечественный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В этом году он празднует пятилетний юбилей, поэтому будет 6 дней фана, разножанровой музыки, топовые хедлайнеры, 8 сцен, и более 250 артистов.

Традиционно первый день посвятили украинской музыке. Публика жарко встретила любимые песни леендарних Павла Зиброва, Софии Ротару и современных, молодых исполнителей.

Даже известные артисты, несмотря на концертный график, составляют и свой путеводитель по фестивалю.

"Михаэль Киванука, это очень классный музыкант современности, он для меня как Элтон Джон или Майкл Джексон", – рассказала певица Оля Цибульская. 

Фаны съезжаются со всей Украины, даже мрачный и дождливый прогноз синоптиков на первый день не испугал фестивальников. Все те, кто, на полную запланировал оторваться и окунуться в атмосферу – раскладывали палатки.

Чтобы фестивальники не плавали – пообещал бороться с циклоном лично мэр столицы.

"Снег идет – вспоминают мэра, дождь идет – вспоминают мэра. Поэтому включаемся, надеемся исправим эту ситуацию и погода будет немного теплее", – заявил мэр Виталий Кличко. 

"День украинской музыки": в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend 2019

Еще мэр обещал выйти на сцену к группе Mozgi и вместе с Потапом исполнить песню, где замиксован его голос, когда Кличко не смог произнести слово. Такая идея так и осталась шуткой на пресс-конференции и мэр хедлайнером фестиваля так и не стал. 

А вот выступление едва ли не главного хедлайнера Atlas – американского мастера грубых текстов рэпера A$AP Rocky, который во время гастролей загремел за решетку в Швеции и которого так сильно ждут украинские фанаты – так и остается под вопросом.

"В среду-четверг будет финальное решение Верховного суда Швеции, после которого все будет понятно. Нас менеджмент заверил, что есть большая вероятность, его приезда", – заявил организатор фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

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Музыкальный фестиваль, Музыка, Песни, Atlas Weekend, Atlas Weekend 2019.
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