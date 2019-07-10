Скачать
Среда, 10.07.2019

Американская поп-исполнительница представила атмосферный сингл Spirit (Видео)

Американская поп-исполнительница Бейонсе пошла на эксперимент и связала себя с кинематографом. Она не только озвучила одну из главных героинь анимационного фильма "Король Лев", но и создала сингл для киноленты. На главном фото аудио Бейонсе предстала вместе со своей героиней из мультфильма – львицей Налой. Кадр был взят из недавней фотосессии, которую организовал Disney перед грядущей премьерой мультфильма. Песня "Spirit" входит в будущий альбом артистки "Lion King: The Gift", вдохновленного культовым мультфильмом. Сама же артистка отметила, что в новой пластинке она пыталась совместить жанры R&amp;B, поп, хип-хоп и Afro Beat, которые она назвала отражением изменений в современной музыке. Другие музыкальные истории из фильма от Бейонсе следует ожидать вскоре.
24tv.ua
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бейонсе, Музыка, Сингл, Песни, Spirit, Сингл Spirit.
13:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь