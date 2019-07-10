Американская поп-исполнительница представила атмосферный сингл Spirit (Видео)

Американская поп-исполнительница Бейонсе пошла на эксперимент и связала себя с кинематографом. Она не только озвучила одну из главных героинь анимационного фильма "Король Лев", но и создала сингл для киноленты. На главном фото аудио Бейонсе предстала вместе со своей героиней из мультфильма – львицей Налой. Кадр был взят из недавней фотосессии, которую организовал Disney перед грядущей премьерой мультфильма. Песня "Spirit" входит в будущий альбом артистки "Lion King: The Gift", вдохновленного культовым мультфильмом. Сама же артистка отметила, что в новой пластинке она пыталась совместить жанры R&B, поп, хип-хоп и Afro Beat, которые она назвала отражением изменений в современной музыке. Другие музыкальные истории из фильма от Бейонсе следует ожидать вскоре.