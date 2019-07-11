"Кто ты?": Братья Гадюкины презентовали новый сингл (Видео)

Новости культуры: Украинская группа "Братья Гадюкины" представили лирическую композицию из нового альбома "Смех и Грех" 10 июля.

Музыканты записали ее по мотивам трех самых популярных хитов группы – "Роксоляна", "Желтые Ленты" и "Соломия".

Что интересно, в записи трека также участвовала струнная группа симфонического рок-орекстра BREVIS, а несколько фраз для песни были взяты из стихотворения Ивана Франко. В сингле "Кто ты?" участники группы решили создать единый образ женщины, которые раньше уже встречались в творчестве Гадюкиных.

У меня есть такая особенность – я очень плохо запоминаю лица. Но чувства и эмоции еще долго хранятся в моей голове. Наверное, пришло уже время не разбрасывать, а собирать камни... Так кто же эта загадочная девушка? Интрига. Но когда мимо меня идет красивая женщина, я мысленно посвящаю эту песню ей, – признается один из участников группы Павел Крахмалев.

Братья Гадюкины – Кто ты: слушать аудио онлайн

Зато другой исполнитель Игорь Мельничук добавляет, что Ивано Франко, к творчеству которого они обратились, раньше сам вдохновлялся поэзией Богдана Лепкого. "Жизнь продолжается! Главное – быть при памяти", – заключает артист.

Песня "Кто ты?" войдет в следующий альбом "Смех и Грех", релиз которого запланирован на осень этого года. Ранее уже состоялись премьеры песен "Крав", "ФРАНКЕНШТЕЙН / Oh My Love", "Сафари" и "Седина в бороду".