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Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky заменит A$AP Ferg

Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky заменит A$AP Ferg
12:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Из-за задержания исполнителя на неизвестный срок он снят из списка хедлайнеров в этом году.

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 в Украине прокомментировали арест американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) в Швеции. 

Об этом представители Atlas Weekend сообщили на своей странице в Facebook. По их словам, работа над заменой хедлайнера находилась на финальной стадии, поэтому нового артиста они должны были объявить позже. A$AP Rocky должен был выступить на фестивале 13 июля.

A$AP Rocky задержан в шведской тюрьме на неизвестный промежуток времени за самооборону при нападении. В связи с этой досадной ситуацией он полностью отменяет европейский тур и все выступления в июле, – говорится в заявлении Atlas Weekend. 

Atlas Weekend 2019: программа второго дня фестиваля

Уже через несколько часов организаторы опубликовали новое официальное заявление, в котором объявили замену рэперу. 13 июля на главной сцене Atlas Weekend в роли хедлайнера выступит рэпер со схожим псевдонимом – A$AP Ferg (настоящее имя – Дарольд Фергюсон-младший.

Хедлайнер изменился, но настроение вечера остается все же ярким. Брат за брата: могучий A$AP Ferg на главной сцене 13 июля! – сообщили организаторы.

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Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Музыка, Песни, A$AP Rocky, Atlas Weekend 2019, A$AP Ferg.
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