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Полиграф Шарикоff и Gena Viter в совместном клипе "Я ловлю от жизни кайф" (Видео)

Полиграф Шарикоff и Gena Viter в совместном клипе "Я ловлю от жизни кайф" (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Артисты показали, как ловят от жизни кайф.

Роскошь, шикарные замки, дорогие машины, главные герои, с элегантностью агентов секретной службы, и конечно же прекрасная девушка - все это о новом дуэте Полиграф Шарикоff и Геннадия Витера.

Главные герои видео показывают в клипе что для них значит жить в кайф: рулетка, карты, вкусная еда, дорогие вещи и мир, в котором нет ничего не возможного!

"Это совершенно новая история, новые образы. Да, они могут показаться экстравагантными и шокирующими, но главный смысл - несмотря на то, что ты примеряешь на себя как артист - оставайся всегда самим собой и всегда живи в кайф!", - так прокомментировал выход видео Gena Viter.

"Табула Раса" представила новый клип на песню "Бабочки июля" (Видео)

Ранее сообщалось, что в Youtube Артем Пивоваров презентовал неожиданный дуэт с певицей Елка. Как оказалось, композиция была записана на двух языках и стала первой украинской песней в репертуаре Елки.

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Клип, Видео, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Я ловлю от жизни кайф.
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