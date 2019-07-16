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Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)

Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
20:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Популярный певец Егор Крид представил клип на песню "Сердцеедка".

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Егор Крид окончательно закончил контракт с лейблом Black Star. После этого певец сам занялся своим продюсированием и уже успел выпустить несколько хитов.

Сегодня, на официальном YouTube-канале певца вышел новый клип на песню "Сердцеедка".

Это совместная работа Егора с Данилой Поперечным и Сатиром. Клип наполнен яркой самоиронией. Артист смеется над своей популярностью.

Смотрите клип Егора Крида на песню "Сердцеедка":

Ingret в новом солнечном клипе с участием Марка Куцевалова (Видео)

В своем микроблоге Instagram Егор Крид рассказал об истории создания этого клипа.

"Недавно я давал интервью Дудю, где мне был брошен вызов: "Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?" Я принял этот вызов. Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, разрывает чарты!",  - написал Крид.

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Все по теме:

Клип, Песня, Трек, Егор Крид, Сердцеедка.
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