"Всеобщая история, в которой каждый найдет себя": Пол Маккартни снимет свой первый мюзикл

Новости культуры: В основу ляжет выпущенный в 1946 году фильм Фрэнка Капры "Эта прекрасная жизнь".

Бывший участник британской группы The Beatles Пол Маккартни, выступивший недавно вместе с Ринго Старром, работает над созданием своего первого мюзикла.

Как сообщает ВВС, в основу мюзикла ляжет выпущенный в 1946 году фильм Фрэнка Капры "Эта прекрасная жизнь".

Отмечается, что в проекте также примут участие продюсер Билл Кенрайт и сценарист Ли Холл, который работал над байопиком об Элтоне Джоне "Рокетмен".

Сам Пол Маккартни назвал киноленту "всеобщей историей, в которой каждый найдет частичку себя".

Напомним, фильм "Эта прекрасная жизнь" рассказывает историю мужчины, который после ряда жизненных проблем решает совершить самоубийство. Однако его спасает ангел-хранитель, который помог главному герою увидеть, насколько сильно его жизнь помогла другим людям. В основу сюжета легла книга "Величайший подарок" Филипа Ван Дорена Стерна.