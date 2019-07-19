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Пятница, 19.07.2019

Группа "Тартак" представила клип на лирическую песню "Подих ночі" (Видео)

Украинская группа "Тартак" презентовала клип на песню "Подих ночі", которая вошла в альбом "АнТАРТАКтида. Часть первая". Композиция записана совместно с певицей Bazhana. Премьера ролика состоялась 18 июля на YouTube-канале коллектива. Режиссером драматической истории любви выступил Тарас Химич. Съемки клипа проходили этим летом в одной из гостиниц Львова. Музыкант предстал в клипе в необычном образе, что сразу и отметили поклонники в комментариях.
apostrophe.ua
Фото: Instagram
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Музыка, Песни, Клипы, Новинки Музыки, Тартак, Группа Тартак, Подих ночі.
11:23 Сегодня Телеграф
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