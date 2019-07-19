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"До и После": Слава Каминская прокомментировала новою песню группы "НеАнгелы" (Видео)

"До и После": Слава Каминская прокомментировала новою песню группы "НеАнгелы" (Видео)
22:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: 19 июля популярная группа "НеАнгелы" презентовали новый трек "До и После".

Песня получила бешеную популярность среди поклонников коллектива, а в сети предположили, что композиция – это своеобразное откровение Славы Каминской о разводе.

Лирический трек "До и После" опубликовали на YouTube-канале группы "НеАнгелов". Сейчас артистки презентовали аудио-версию песни, на обложке которой предстала одна Слава в черном пиджаке и белой шляпе. Символично звезда одела одну белую перчатку, в чем сторонники тоже заметили своеобразный намек на развод с Эдгаром Каминским.

Не менее щемящими были и слова новой песни "НеАнгелов". В композиции певицы рассказывают о переживаниях женщины после разрыва отношений. В то же время в сети Слава Каминская написала, что у каждого есть свое до и после. В заметке звезда объяснила, какими она видит эти слова в своей жизни.

"У каждого свое до и после. До – это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а после всегда остается историей, которую мы создаем и которая создает нас. Мое после стало смыслом моей жизни, которого не было до! Мое после подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать заветное слово "Мама"! Мое подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение", – поделилась Слава Каминская.

Что известно о разводе Славы и Эдгара Каминских?

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Впервые о разрыве отношений представители СМИ узнали 5 июня. Тогда на официальном сайте столичного суда появились документы о разводе Славы и Эдгара Каминских. В заявлении было указано, что инициатором был пластический хирург. Впоследствии Эдгар в своем блоге написал, что все к лучшему.

Сама же Слава отказывалась публично комментировать разрыв. А вот ее муж объяснил поклонникам, что 2 года назад тоже хотел положить конец отношениям. Но тогда он дал браку второй шанс. "Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода", – признался пластический хирург после нападок хейтеров. 2 июля пара официально развелась.

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Клип, Песня, До и после, НеАнгелы, Слава Каминская.
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