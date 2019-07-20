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Бейонсе презентовала саундтрек к фильму "Король лев" (Видео)

Бейонсе презентовала саундтрек к фильму "Король лев" (Видео)
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры: Новое видео стало расширенной версией клипа на песню "Spirit", который вышел несколькими днями ранее.

Американская R&B-дива Beyonce выпустила второй клип на саундтрек к фильму "Король лев" от компании Disney.

Новое видео, опубликованное на Youtube-канале певицы, стало расширенной версией клипа на песню "Spirit", который вышел несколькими днями ранее.

Вторая часть видео является клипом на песню "Bigger". В ней красочные танцы балета в первой части сменяются более спокойными движениями или и вовсе статикой.

Бейонсе представила новый клип на песню "Spirit"( Видео)

Отметим, что Beyonce, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.

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Бейонсе, Клип, Песня, Саундтрек, Певица, Американская певица, Beyonce, Трек, Король Лев.
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