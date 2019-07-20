Бейонсе презентовала саундтрек к фильму "Король лев" (Видео)

Американская R&B-дива Beyonce выпустила второй клип на саундтрек к фильму "Король лев" от компании Disney.
Новое видео, опубликованное на Youtube-канале певицы, стало расширенной версией клипа на песню "Spirit", который вышел несколькими днями ранее.
Вторая часть видео является клипом на песню "Bigger". В ней красочные танцы балета в первой части сменяются более спокойными движениями или и вовсе статикой.
Отметим, что Beyonce, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.