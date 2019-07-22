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"Мы типа не Грибы": популярная группа сменила название и выпустила новый клип (Видео)

"Мы типа не Грибы": популярная группа сменила название и выпустила новый клип (Видео)
19:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Популярная украинская группа Грибы сменила название и презентовала клип на песню "Контракты".

Исполнители хита "Тает лед" - группа "Грибы" сменила название на Grebz.

Кроме того, обновленный коллектив выпустил новый клип на песню "Контракты".

В ролике приняли участие исполнители "Симптом" и "4atty aka Tilla". Какую роль в новом проекте играет основатель "Грибов" Юрий Бардаш, неизвестно. Весной он выпустил свой сольный альбом "Plan B" под именем Youra.

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Напомним, "Грибы" - это украинская музыкальная группа, основанная в 2016 году. В ее состав входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом НЖН. Музыканты получили популярность весной 2017 года благодаря композиции "Тает лед". Тогда клип всего за несколько недель набрал более 10 млн просмотров. До появления этой композиции они снимали клипы на песни "Интро", "Копы" и "Велик", а первая часть студийного альбома "Дом на колесах" вышла в 2016 году.

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Клип, Песня, Грибы, Группа, Трек, Украинская группа, Grebz.
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