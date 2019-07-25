В Черновцах открыли месячный фестиваль органной музыки

Новости культуры: Организаторы уверяют, что каждый концерт (все они пройдут в Зале органной и камерной музыки) будет интересным и оригинальным.

В Черновцах с 24 июля по 24 августа проходит фестиваль органной музыки, посвященный 28-й годовщине Независимости Украины. Об этом сообщает Черновицкая областная филармония.

Кроме украинских музыкантов, в фестивале примут участие исполнители из Чехии, Хорватии, США и Франции.

В одном из концертов вместе с органом зазвучит труба, будут играть Пьер и Августин Зеворт из Франции. Елена Удрас из Одессы выступит с американским саксофонистом Максом Швиммером.

"Некоторые музыканты уже не впервые приезжают в Черновцы. А органист из Парижа Жан-Мари Леруа выступал здесь уже много раз, почти каждый год он посещает наш город. Жан-Мари очень любит Украину, часто бывает в украинских городах. И всегда определенную сумму средств со своих концертов отдает в помощь украинским бойцам. В знак поддержки украинцев Жан-Мари всегда выступает в вышиванке", - отмечают организаторы фестиваля.