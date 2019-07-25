Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
Порошенко допустил, что материалы из ГБР попадают в РФ
Порошенко допустил, что материалы из ГБР попадают в РФ
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье
Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье

Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье

Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье
17:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры: В этом году фестиваль Koktebel Jazz будет проходить на Трухановом острове в Киеве с 6 по 8 сентября.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Праздник будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача", а локациям станут Труханов остров, пляж и площадка Южного Берега Киева, где на три дня "будет создан настоящий Крым". Крыму также будет посвящена отдельная резиденция, где будут собраны проекты и коллаборации крымских художников, предоставлены возможности для нетворкинга.

"Мы проведем творческий отпуск на даче и приглашаем вас присоединиться! Мы хотим отдыхать, тестируя новые форматы и проекты, поэтому соберем в одном месте много новой музыки, поэзии и перформансов, кинопоказов, мастер-классов и встреч с интересными людьми и, само собой, послушаем классный Джаз", - говорится в сообщении.

Организаторы также отмечают, что в 2020 году Koktebel Jazz Festival вернется на берег Черного моря.

На Луганщине стартовал Международный фестиваль "Музыка и диалог"

"Мы знаем и понимаем, что для очень многих концерты на берегу моря стали неотделимыми от Koktebel Jazz Festival, и мы можем сказать, что в 2020 году обязательно вернемся на берег прекрасного Черного моря. Мы получили несколько предложений и подготовимся заранее, тем более что у нас есть несколько хороших идей и потенциальных хедлайнеров", - поделились планами организаторы.

Напомним, в 2018 году Koktebel Jazz Festival проходил в Черноморске.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Музыка, Koktebel Jazz Festival.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
04 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
Обработано 99,9% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Военные вновь успешно испытали РСЗО &quot;Ольха&quot;
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь