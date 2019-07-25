Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
"Праздник будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача", а локациям станут Труханов остров, пляж и площадка Южного Берега Киева, где на три дня "будет создан настоящий Крым". Крыму также будет посвящена отдельная резиденция, где будут собраны проекты и коллаборации крымских художников, предоставлены возможности для нетворкинга.
"Мы проведем творческий отпуск на даче и приглашаем вас присоединиться! Мы хотим отдыхать, тестируя новые форматы и проекты, поэтому соберем в одном месте много новой музыки, поэзии и перформансов, кинопоказов, мастер-классов и встреч с интересными людьми и, само собой, послушаем классный Джаз", - говорится в сообщении.
Организаторы также отмечают, что в 2020 году Koktebel Jazz Festival вернется на берег Черного моря.
"Мы знаем и понимаем, что для очень многих концерты на берегу моря стали неотделимыми от Koktebel Jazz Festival, и мы можем сказать, что в 2020 году обязательно вернемся на берег прекрасного Черного моря. Мы получили несколько предложений и подготовимся заранее, тем более что у нас есть несколько хороших идей и потенциальных хедлайнеров", - поделились планами организаторы.
Напомним, в 2018 году Koktebel Jazz Festival проходил в Черноморске.