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Пятница, 26.07.2019

В сети появился анимационный клип на песню Принса Holly Rock (Видео)

Композиция вошла в посмертный альбом Originals, релиз которого состоялся в прошлом месяце. Пластинка состоит из 15 ранее не изданных версий песен, которые Принс написал для других исполнителей. В частности, песня Holly Rock была записана в 1985 году. Трек предназначался для фильма "Краш Грув" и был выпущен как сингл Шейлы И. Режиссером клипа выступил Аарон Ламперт.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Принс, Анимационный клип, Holly Rock.
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