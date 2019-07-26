В сети появился анимационный клип на песню Принса Holly Rock (Видео)

Композиция вошла в посмертный альбом Originals, релиз которого состоялся в прошлом месяце. Пластинка состоит из 15 ранее не изданных версий песен, которые Принс написал для других исполнителей. В частности, песня Holly Rock была записана в 1985 году. Трек предназначался для фильма "Краш Грув" и был выпущен как сингл Шейлы И. Режиссером клипа выступил Аарон Ламперт.