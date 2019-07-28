Jerry Heil поделилась с поклонниками новой композицией (Видео)

Видеоблогер, автор и певица Jerry Heil, которая ранее представила трек #Охрана_отмєна, который успел за короткое время стать "народным лидером", поделилась с поклонниками новой композицией. К слову, певица презентовала новый взрывной трек на песню "Натверкай", в котором затронула тему, которая беспокоит всех женщин, - похудение к лету. Сидя на тракторе, Jerry Heil обратилась к тем, кто зимой "растил хлебобулочные ляжки". Автор назвала эту песню "смесью треп, народных мелодий, глубокого баса, горячего тверку и мечтаний о липкой медовой пахлавуе".