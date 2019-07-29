Украинская группа "Друг самурая" представила новый сингл (Видео)

После презентации дебютного сингла "Крок за край", сформированная после распада "Димної суміші" группа "Друг самурая" представила свою вторую песню под названием "Перша". Новую композицию вокалист группы Роман Козак написал сам. ""Перша" - это действительно моя первая песня, которая родилась в постфантасмагоричних муках. На кухне. Я спел мелодию и спросил у своей 3-летней дочери: как тебе? Она сказала: класс! И мы в этот же день поехали записывать к Олегу Федосову демку. Пока Олег включал микрофон я написал текст. Вот так на свет появилась моя "Перша" песня, - рассказал Козак.