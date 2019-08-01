Alyona Alyona опубликовала новый клип (Видео)

Ролик с названием "Велика й смішна" уже постепенно покоряет YouTube. Известно, что трек "Велика й смішна" вошел в дебютный альбома рэпперши – "Пушка". Студийная пластинка привлекла немалое внимание меломанов необычной концепцией, поэтому Alyona Alyona одним за одним создает клипы к популярным песням. Автором нового ролика стал киевский клипмейкер DELTA ARTHUR. В клипе он подчеркнул автобиографичность песни "Велика й смішна", использовав технологию захвата движения. Затем перед камерой предстала сама Alyona Alyona, за спиной которой менялась локация съемок: баскетбольная площадка, балетный зал, сельская панорама, супермаркет. "Закрутила мене знову колія. Закрутила мене знову колія, то не я", – написала фрагмент песни Alyona Alyona, объяснив замысел нового клипа.