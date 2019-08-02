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Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале

Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Zaxidfest - летний фестиваль, который ежегодно проходит в живописном селе Родатичи возле Львова.

На одном из самых главных музыкальных событий года вас ждут самые лучшие исполнители, красивая природа, вкусная уличная еда, незабываемая атмосфера и интересные рядом люди. Кто будет выступать на фестивале и сколько стоят билеты – читайте дальше.

Уже с 16 августа фестиваль Zaxidfest, который будет проходить одиннадцатый раз откроет свои двери на три дня для ценителей качественной музыки. Грандиозное событие состоится в Родатичах, что в 40 километрах от Львова.

Добраться до Волшебной долины можно тремя вариантами. Первый бюджетный вариант предлагает вам сесть на электричку, которая отправляется со Львова каждые 2-3 часа, в пути будете ехать больше часа.

Расписание движения пригородных поездов:

Поезд №6105/6106 Львов – Гос.Граница 05:41 Львов – 06:47 Родатичи

Поезд №6109 Львов – Гос.Граница 08:45 Львов – 09:55 Родатичи

Поезд №6113/6114 Львов – Гос.Граница 14:05 Львов – 15:14 Родатичи

Поезд №6117 Львов – Гос.Граница 17:50 Львов – 18:57 Родатичи

Поезд №6119 Львов – Мостиска-2 19:50 Львов – 21:00 Родатичи

Поезд №6123 Львов – Мостиска-2 20:50 Львов – 21:59 Родатичи

Более комфортнее будет доехать автобусами Zaxidfest от железнодорожного вокзала. Стоимость билета составит не более 100 гривен.

Третий вариант – на собственном авто. Таким образом вы можете выбрать наиболее удобное время для вас и доехать с комфортом и скоростью.

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Программа фестиваля и участники

Зажгут фестиваль финские рокеры Apocalyptica с легендарной программой Plays Metallica by Four Cellos. Уже известно, что их выступление состоится 16 августа. Еще один громкий анонс – группа Gogol Bordello выступит в Украине впервые за 8 лет и станет хедлайнером Главной сцены ZaxidFest 18 августа.

Также на Zaxidfest-2019 выступят Noize MC, Ляпис 98, Один в каноэ, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort, Фиолет, ЛСП, Тартак, Курган&Agregat, Бетон, Хамерман Уничтожает Вирусы и другие.

16 августа

  • Main Stage

15:00 – 15:30 – Rocky Leon

16:00 – 17:00 – Тартак

18:00 – 19:00 – Скрябин&Юркеш

20:00 – 21:00 – Zdob Si Zdub

22:00 – 23:00 – Вопли Видоплясова

00:00 – 01:10 – Apocalyptica

  • Monster Stage

15:30 – 16:00 – Бетон

17:00 – 17:45 – Velikhan

19:00 – 20:00 – Eyes Set to Kill

21:00 – 22:00 – 1914

23:00 – 00:00 – Cradle of Filth

  • Love Stage

22:00 – 23:00 – Один в каноэ

17 августа

  • Main Stage

15:00 – 15:40 – Dance party. Dance! Dance!

16:20 – 17:20 – Itchy

18:00 – 19:00 – Fatherson

20:00 – 21:00 – O.Torvald

22:00 – 23:00 – Crossfaith

00:00 – 01:00 – You me at six

  • Monster Stage

14:50 – 15:20 – The Nietzsche

15:40 – 16:20 – O'Hamsters

19:00 – 20:00 – Minatox69

21:00 – 22:00 – Тинь Сонця

23:00 – 00:00 – Lacuna Coil

01:30 – 02:30 – Хамерман Уничтожает Вирусы

  • Love Stage

20:00 – 21:00 – Small Depo

22:00 – 23:00 – Vivienne Mort

18 серпня

  • Main Stage

15:00 – 15:40 – Alyona.Alyona

16:20 – 17:00 – nothing.nowhere

17:40 – 18:40 – ЛСП

19:20 – 20:50 – Ляпис 98

21:30 – 23:00 – Noize MC

00:00 – 01:10 – Gogol Bordello

  • Monster Stage

15:30 – 16:00 – DASH

17:00 – 17:40 – Ignea

18:40 – 19:20 – Jayce Lewis

20:30 – 21:30 – Caspian

23:00 – 00:00 – After the Burial

01:10 – 02:00 – Курган&Agregat

  • Love Stage

19:30 – 20:30 – Palina

21:30 – 22:30 – Фиолет

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Цены на билеты

Входной билет на 3 дня стоит 1400 гривен. Абонемент в палаточный городок 15-18 августа стоит 600 гривен. Абонемент в палаточный городок с 16 по 18 августа обойдется вам в 500 гривен. Если вы приехали на собственном авто и вам нужен интернет, то от 15 по 18 августа вам придется заплатить 750 гривен. На 100 гривен дешевле Zaxidfest обойдется дешевле тем, кто будет на фестивале с 16 по 18 августа.

Если же вам нужен только паркинг, то сумма его составит 150 гривен. Входной билет на любой день фестиваля стоит 900 гривен.

Палаточный городок

Территория палаточного городка ограждена и охраняется. Организаторы обещают: ночью освещение, стоянка для авто, фуд-корты, экстренные службы, станции для зарядки телефонов, вязанку дров каждому жителю, био туалеты и летние души.

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Программа, Дата, Участники, Хедлайнеры, Zaxidfest 2019, Мущыкальный фестиваль.
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