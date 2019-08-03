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Суббота, 03.08.2019

Украинская рок-группа "Беz обмежень" выпустила клип на песню "Мільярди" (Видео)

Как рассказали музыканты, из-за напряженного концертного графика у коллектива было совсем мало времени для работы над музыкальным видео. Режиссером выступил Влад Разиховский. "Каждый из нас носит в своем сердце огромное количество эмоций! Мы храним в себе любовь, мы переживаем прекрасные, а иногда и сложные моменты в своей жизни. Мы радуемся своим любимым, мы стремимся быть вместе с людьми, которые делают нас счастливыми. Мне хочется, чтобы мы чаще делились друг с другом своими чувствами! Мне хочется, чтобы мы писали условные письма своим любимым и обязательно присылали эти письма тем, для кого они имеют ценность. Делитесь любовью", - рассказал лидер группы Сергей Танчинец. "Мільярди" - второй сингл из нового одноименного альбома группы "Беz обмежень", презентация которого состоится 25 августа на Певческом Поле в Киеве.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Сингл, Клип, Песня, Группа, Украинская группа, Без обмежень.
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