Украинская рок-группа "Беz обмежень" выпустила клип на песню "Мільярди" (Видео)

Как рассказали музыканты, из-за напряженного концертного графика у коллектива было совсем мало времени для работы над музыкальным видео. Режиссером выступил Влад Разиховский. "Каждый из нас носит в своем сердце огромное количество эмоций! Мы храним в себе любовь, мы переживаем прекрасные, а иногда и сложные моменты в своей жизни. Мы радуемся своим любимым, мы стремимся быть вместе с людьми, которые делают нас счастливыми. Мне хочется, чтобы мы чаще делились друг с другом своими чувствами! Мне хочется, чтобы мы писали условные письма своим любимым и обязательно присылали эти письма тем, для кого они имеют ценность. Делитесь любовью", - рассказал лидер группы Сергей Танчинец. "Мільярди" - второй сингл из нового одноименного альбома группы "Беz обмежень", презентация которого состоится 25 августа на Певческом Поле в Киеве.