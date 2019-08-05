Жизнь легендарных музыкантов: архивные фотографии Приглашаем вас посмотреть на знаменитых людей в прошлом. Такая прогулка будет интересная всем, ведь мы знаем каждого из них. Кстати, музыкальные композиции некоторых легендарных музыкантов из этой подборки, мы слушали не один десяток раз.