Обновленная группа "Грибы" выпустила еще одну новую песню (Видео)

Исполнители хита "Тает лед" - группа "Грибы", которая сменила название на Grebz, презентовала второй клип за полмесяца. На этот раз это музыкальное видео на песню "Каракум". В ролике участники группы "Симптом" и "4atty aka Tilla" плывут на резиновой лодке, катаются на джипе, танцуют с девушками возле ночного костра.